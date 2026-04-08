Polizei Bielefeld

POL-BI: Wolf der Bielefelder Polizeipuppenbühne hat seinen Namen

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Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld - Der Wolf der Puppenbühne der Polizei Bielefeld hat einen Namen: Bruno. Vorausgegangen war ein Aufruf auf den Social-Media-Kanälen der Polizei Bielefeld, bei dem Bürgerinnen und Bürger Namensvorschläge für die Figur einreichen konnten. Zahlreiche kreative Ideen gingen ein.

Die Entscheidung fiel schließlich auf den Namen Bruno. Der Vorschlag stammt von den Kindern der Kita Die Wilde 13 in Bielefeld. Als kleines Dankeschön besuchte Bruno die Kita nun persönlich - gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Verkehrsunfallprävention und Opferschutz. Dabei wurde den Kindern eine kleine Überraschung überreicht.

Mit der Namensaktion wollte die Polizei Bielefeld nicht nur ihre Puppenbühne stärker in den Fokus rücken, sondern auch auf die wichtige Arbeit der Verkehrsunfallprävention und des Opferschutzes aufmerksam machen. Denn dieser Bereich ist weit mehr als "nur Puppentheater".

Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei Bielefeld sind Ansprechpartner für alle Fragen rund um sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Mit speziellen Angeboten für verschiedene Alters- und Zielgruppen - vom Kindergartenalter bis zu Seniorinnen und Senioren - verfolgt die Polizei das Ziel, Verkehrsunfälle zu reduzieren, für Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und sicheres, normgerechtes Verhalten zu fördern. Darüber hinaus wirkt die Verkehrsunfallprävention an der Beseitigung von Gefahrenstellen mit und trägt dazu bei, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der Verkehrsunfallopferschutz. Ziel ist es, die besondere Belastungssituation von Menschen nach schweren Verkehrsunfällen zu mildern und Betroffene individuell an fachkundige, therapeutische und/oder ärztliche Beratungsangebote zu vermitteln.

Derzeit sind bei der Polizei Bielefeld sieben Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater im Einsatz, darunter zwei speziell für den Opferschutz geschulte Kräfte.

Die Polizei Bielefeld bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die zahlreichen kreativen Namensvorschläge.

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