Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann mit Hals-Tattoo gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 05.04.2026, trat ein unbekannter Mann auf einen Bielefelder am Jahnplatz ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:15 Uhr ging ein 33-jähriger Bielefelder vom Jahnplatz in Richtung Niederwall. Dort traf er auf eine Gruppe, bestehend aus mindestens fünf Personen. Die Gruppe soll den Bielefelder dann in ein Gespräch verwickelt und schließlich zu Boden gestoßen haben. Ein Mann aus der Gruppe trat dann auf den 33-Jährigen ein und verletzten ihn leicht.

Der Haupttäter soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben, etwa 180 cm groß sein und ein Tattoo am Hals haben. Seine Haare waren kurz geschoren. Er hatte sichtliche Geheimratsecken und einen Schnurrbart. Bei der Tat trug er eine braune Jacke

Zeugen melden sich mit Hinweisen zur Tat oder zum beschriebenen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

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