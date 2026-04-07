Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage aufgebrochen

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Brackwede - Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 02.04.2026, und Freitag, 03.04.2026, in einer Tiefgarage an der Berliner Straße in Brackwede insgesamt acht Fahrzeuge aufgebrochen und durchsucht.

Ein Zeuge entdeckte die beschädigten Fahrzeuge beim Betreten der Tiefgarage. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen 22:30 Uhr am 02.04.2026 und 09:30 Uhr am 03.04.2026.

Zu der Höhe des entstandenen Schadens und zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0521/545-0 zu melden.

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