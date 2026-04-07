Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Motorradfahrerin bei Wildunfall schwer verletzt

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Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld / Ummeln - Eine junge Motorradfahrerin ist am Donnerstagabend, 02.04.2026, bei einem Wildunfall auf der Erpestraße schwer verletzt worden.

Die Frau war gegen 22:15 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Erpestraße in Richtung Brockhagener Straße unterwegs, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Motorradfahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und stürzte.

Zeugen, die den Unfall hörten, eilten der Verletzten umgehend zur Hilfe und verständigten Polizei und Feuerwehr.

Die Motorradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sensibilisiert: Insbesondere in den Abend- und Nachtstunden sowie in den frühen Morgenstunden ist verstärkt mit Wildwechsel zu rechnen. Verkehrsteilnehmer sollten in Wald- und Feldrandbereichen besonders aufmerksam fahren, die Geschwindigkeit anpassen und auf Wildwechselwarnschilder achten. Taucht Wild am Fahrbahnrand auf, gilt: Geschwindigkeit reduzieren, Fernlicht abblenden und bremsen, ohne dabei den Gegenverkehr oder nachfolgende Fahrzeuge zu gefährden.

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