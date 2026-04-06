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Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder Fall bei Aktenzeichen XY... ungelöst

POL-BI: Bielefelder Fall bei Aktenzeichen XY... ungelöst
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Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Mittwoch, 08.04.2026, ab 20:15 Uhr, wird im ZDF eine neue Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" ausgestrahlt. Unter anderem wird darin ein schwerer Raub vom 16.03.2024 auf ein Bielefelder Geschäft am Südring gezeigt.

Die Bielefelder Kriminaloberkommissarin Amy Dickhut wird den Fall in der Sendung schildern und hofft auf Zeugenhinweise aus den Reihen der Zuschauer. In enger Abstimmung zwischen der Redaktion und der Kriminalbeamtin ist im Vorfeld ein Kurzfilm entstanden, der das Tatgeschehen nach dem aktuellen Ermittlungsstand wiedergibt. Originalbilder der Überwachungskamera zeigen den Täter, der bis heute auf der Flucht ist.

Der Mann verschaffte sich an jenem Samstagabend, 16.03.2024, nach Ladenschluss, gegen 20:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Non-Food-Discounter am Südring, zwischen der Straße Schwarzer Kamp und der Wilhelm-Thielke-Straße. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er die Mitarbeiter auf, Geld in eine mitgebrachte schwarze Sporttasche zu legen.

Nachdem er das Bargeld und eine zusätzliche Geldkassette eingesteckt hatte, flüchtet er fußläufig und überquerte dabei den Südring. Auf der anderen Straßenseite verschwand er über einen Durchgang der Schallschutzwand in Richtung Gerkamp.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Nach Ausschöpfung aller Ermittlungsansätze regten Beamte des Kriminalkommissariat 13 eine Öffentlichkeitsfahndung an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld und mit Beschluss des Amtsgerichts wurden am 27.03.2024 Fotos des Täters veröffentlicht.

Die aktuelle Fahndung finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/199602

Der Täter war etwa 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,75 m und 1,80 m groß. Er hatte eine sportliche Statur, dunkle Haare und mandelförmige Augen. Seine Haut war gebräunt.

Zum Tatzeitpunkt trug der Täter einen auffälligen, dunkelgrünen Jogginganzug. Außerdem war er mit einer schwarzen Steppweste der Marke Adidas, schwarzen Sneaker und dunklen Handschuhen bekleidet. Er hatte eine schwarze Maske über Mund und Nase gezogen und eine schwarze Sporttasche bei sich. Der Täter sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Ebenfalls auffällig war ein offenbar großflächiges, dunkles Tattoo am linken Unterarm beziehungsweise Handgelenk.

Während der Sendung wird ein Hinweistelefon unter der 0521/545-1110 geschaltet sein. Darüber hinaus nimmt die Polizei Bielefeld jederzeit Hinweise zu dem Raub unter der 0521/545-0 entgegen.

Erste Meldung, 18.03.2024, 13:32 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5737944

Zweite Meldung, 27.03.2024, 08:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5744515

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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