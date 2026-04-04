POL-BI: Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei Bielefeld erneut vor Schockanrufen von Betrügern. Dringender Hinweis: Die echte Polizei holt niemals Geld oder Schmuck bei Ihnen Zuhause ab! Um 12:05 Uhr teilte eine Seniorin aus Sennestadt der Polizei mit, dass sie einen Anruf von Betrügern erhalten habe. Die Täter gaben an, dass ihr Schwager einen Autounfall verursacht hätte und ...

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