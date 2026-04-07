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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen einer Brandstiftung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Bränden am Samstagabend, 04.04.2026, in Eckardtsheim aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr brannten mehrere Mülltonnen und zwei Kleinkrafträder im Behringweg. Durch den Brand wurden ein Renault Kadjar und eine Haustür beschädigt. Bereits gegen 21:25 Uhr brannte ein Müllcontainer am Löfflerweg, unweit des Behringweg.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bielefeld gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Bränden oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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