POL-BI: Zeugen einer Brandstiftung gesucht
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Bränden am Samstagabend, 04.04.2026, in Eckardtsheim aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.
Gegen 22:00 Uhr brannten mehrere Mülltonnen und zwei Kleinkrafträder im Behringweg. Durch den Brand wurden ein Renault Kadjar und eine Haustür beschädigt. Bereits gegen 21:25 Uhr brannte ein Müllcontainer am Löfflerweg, unweit des Behringweg.
Die Brandermittler der Kriminalpolizei Bielefeld gehen derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Bränden oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0.
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