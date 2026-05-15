Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Radheim: Sachbeschädigung durch Schmierereien an Garage

Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter zwischen Dienstagabend (12.5.) und Mittwochmorgen (13.5.) in der Straße "Im Hofgarten" eine Garage eines Sportvereins mit Farbschmierereien verunstalteten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Die Unbekannten besprühten die Garage mit mehreren Graffiti in verschiedenen Farben. Durch die Schmierereien hinterließen die Vandalen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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