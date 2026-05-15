Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zeuge überrascht Getränkemarkt-Einbrecher

Bürstadt (ots)

Ein Getränkemarkt in der Waldgartenstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (14.05.), gegen 3.15 Uhr, in das Visier von drei Kriminellen. Die Täter versuchten ein Fenster aufzuhebeln, um in den Markt einzudringen und wurden hierbei von einem Zeugen überrascht. Die Unbekannten suchten daraufhin sofort in einem dunklen SUV das Weite und flüchteten vom Tatort. Die drei Flüchtigen waren allesamt maskiert und dunkel gekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

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