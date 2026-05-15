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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (13.05.), in der Zeit zwischen 8.45 und 13.45 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße ein und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Was die ungebetenen Besucher hierbei erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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