POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier
Mörfelden-Walldorf (ots)
Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (13.05.), in der Zeit zwischen 8.45 und 13.45 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Brückenstraße ein und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen. Was die ungebetenen Besucher hierbei erbeuteten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
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