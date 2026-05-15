POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Einbruch in Wohnhaus
Polizei sucht Zeugen
Seeheim-Jugenheim (ots)
Nach einem Einbruch hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen.
Am Mittwoch (13.5.), in der Zeit zwischen 18.45 und 22.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Weinbergstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort diverse Schmuckgegenstände und flüchteten im Anschluss unerkannt.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Darmstadt ist unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.
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