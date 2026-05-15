Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Polizei kontrolliert Straßenverkehr/Ohne Versicherung unterwegs und per Haftbefehl gesucht

Lampertheim (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim führten am Mittwoch (13.05.), in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.10 Uhr, eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 47, Höhe Rosengarten, durch.

Bei der Überprüfung eines 35 Jahre alten Autofahrers aus Offenbach stellte sich heraus, dass sein Gefährt schon seit 19 Monaten ohne Versicherung war. Gegen den 35-Jährigen leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Fahrt für ihn war zudem an Ort und Stelle beendet. Außerdem lag gegen einen 39 Jahre alten Autoinsassen ein Haftbefehl vor. Zur Verbüßung der darin verhängten Freiheitsstrafe von 116 Tagen wurde der Festgenommene anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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