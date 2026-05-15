Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Gedenktafel zum Andenken an ehemalige Zwangsarbeiter gestohlen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Montagmittag (11.05.) und Dienstagmorgen (12.05.) an der Gedenkstätte "Rosengarten" in der Wilhelm-Leuschner-Straße die Gedenktafel zur Erinnerung an ehemalige Zwangsarbeiter. Die Tafel war mittels mehrerer Schrauben an einem Sockel angebracht.

Mit der Gedenktafel erinnert die Stadt Ginsheim-Gustavsburg an das Lebensschicksal der Menschen, die aus ihren Heimatorten in Frankreich, Holland, Belgien, Polen, Russland, der Ukraine, Italien, Weißrussland, Litauen, u. a. zwischen 1940 und 1945 nach Deutschland verschleppt und gezwungen wurden in der Stadt zu arbeiten und unter den Bedingungen der nationalsozalistischen Diktatur zu leben.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim polizeilichen Staatsschutz der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

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