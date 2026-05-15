Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blauer Kia EV6 (GÖ-PD 701E) gestohlen

Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend (13.5.) und Donnerstagmorgen (14.5.) haben Kriminelle einen blauen Kia EV6 entwendet.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-PD 701E war in der Feldbergstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

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