POL-DA: Darmstadt: Blauer Kia EV6 (GÖ-PD 701E) gestohlen
Kripo sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Zwischen Mittwochabend (13.5.) und Donnerstagmorgen (14.5.) haben Kriminelle einen blauen Kia EV6 entwendet.
Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-PD 701E war in der Feldbergstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.
Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
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