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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Blauer Kia EV6 (GÖ-PD 701E) gestohlen
Kripo sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwischen Mittwochabend (13.5.) und Donnerstagmorgen (14.5.) haben Kriminelle einen blauen Kia EV6 entwendet.

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-PD 701E war in der Feldbergstraße abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Unter der Telefonnummer 06151/969-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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