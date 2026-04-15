LPI-SHL: Mit dem rad gestürzt
Vacha (ots)
Dienstagnachmittag fuhr ein 14-jähriger Radfahrer auf der Thomas-Müntzer-Straße in Vacha. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und flog den 14-Jährigen ins Krankenhaus.
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