LPI-SHL: Mit dem rad gestürzt

Bad Liebenstein (ots) - Montagvormittag fuhr ein Autofahrer auf der Treonstraße in Bad Liebenstein in Richtung Barchfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über den Pkw, prallte frontal gegen einen Baum und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

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