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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem rad gestürzt

Vacha (ots)

Dienstagnachmittag fuhr ein 14-jähriger Radfahrer auf der Thomas-Müntzer-Straße in Vacha. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und flog den 14-Jährigen ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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