Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Nach Überfall auf Tankstelle/Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlichen Foto eines Tatverdächtigen

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Lampertheim (ots)

Nach einem Überfall am 19. April 2026 auf eine Tankstelle in der Bürstädter Straße (wir haben berichtet), fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei nun mit einem Foto aus einer Videokamera nach einem Tatverdächtigen. Die Ermittler wenden sich jetzt an die Öffentlichkeit und hoffen auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Der Unbekannte betrat gegen 10.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte die zu diesem Zeitpunkt alleine anwesende Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und das darin befindliche Bargeld zu übergeben. Nachdem die 28-jährige Kassiererin dieser Aufforderung nachgekommen war und das Geld in eine von dem Mann mitgeführte Tragetasche gelegt hatte, flüchtete der Täter zu Fuß vom Tankstellengelände. Eine Fahndung nach dem circa 1,90 Meter großen Mann mit rot/orangefarbener Jacke verlief bislang ergebnislos.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes auf dem Foto geben kann oder die abgebildete Person wiedererkennt, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Zusatz für die Medien:

Wir bitten um Veröffentlichung des Bildes. Hierfür liegt ein Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vor.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6258273

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