Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt"

40-Jähriger in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Mittwoch (13.5.) von 11 bis 18 Uhr umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch.

Gegen 11 Uhr fiel den Beamten ein 40-jähriger Mann auf, den sie einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie mehrere Cracksteine sowie zwei Plomben Kokain. Aufgrund der Umstände erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Der wohnsitzlose 40-Jährige wurde noch am selben Tag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Im Anschluss brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt.

Darüber hinaus stellten die Gesetzeshüter im Rahmen der Maßnahmen weitere Straftaten fest, unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei sowie weiteren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. In allen Fällen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Außerdem fielen den Beamten im Rahmen der Kontrollen zwei Fahrräder auf, welche vorübergehend sichergestellt wurden. Durch weitere Ermittlungen soll nun geklärt werden, ob die Räder möglicherweise Straftaten stammen könnten.

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