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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Kleinkraftradfahrer stürzt nach Überholmanöver - Verursacher flüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede-Vardingholt, Hoxfelder Straße;

Unfallzeit: 17.05.2026, 16.00 Uhr;

Am Samstag kam es gegen 17:00 Uhr auf der Hoxfelder Straße im Bereich Rhede-Vardingholt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades war aus Richtung Rhede kommend in Fahrtrichtung Hoxfeld unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er wenige Meter hinter der Ampelanlage an der Einmündung Gronauer Straße / Hoxfelder Straße von einem weißen Transporter ("Bulli") sehr dicht überholt. Der Zweiradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der bislang unbekannte Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst war nicht erforderlich. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Transporter oder dem Unfallgeschehen geben können, sich beim Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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