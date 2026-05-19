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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfallflucht begangen

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Schlesierstraße;

Unfallzeit: zwischen 13.05.2026, 00.00 Uhr bis 16.05.2026, 16.30 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Zu dem Unfall kam es an der Schlesierstraße in Legden. Beschädigt wurde ein geparkter Pkw im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag. Die Geschädigte bemerkte einen Lackschaden an der hinteren linken Stoßstange ihres Fahrzeugs und verständigte die Polizei. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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