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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radrennen in Breitenworbis

Breitenworbis (ots)

Am Sonntag führte der TSV 1891 Breitenworbis, Abt. Radsport das Radrennen "Fischteichrunde" durch. Die Veranstaltung mit ca. 200 Teilnehmern und ca. 80 Zuschauern verlief fast bis zum Schluss ohne Vorkommnisse. Beim letzten von 4 Rennen fuhren 2 Rennteilnehmer hinter der Ziellinie im abgesperrten Veranstaltungsbereich zusammen und verletzten sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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