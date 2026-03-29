Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radrennen in Breitenworbis
Breitenworbis (ots)
Am Sonntag führte der TSV 1891 Breitenworbis, Abt. Radsport das Radrennen "Fischteichrunde" durch. Die Veranstaltung mit ca. 200 Teilnehmern und ca. 80 Zuschauern verlief fast bis zum Schluss ohne Vorkommnisse. Beim letzten von 4 Rennen fuhren 2 Rennteilnehmer hinter der Ziellinie im abgesperrten Veranstaltungsbereich zusammen und verletzten sich leicht.
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