Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Palmsonntagsprozession

Heiligenstadt (ots)

An der Palmsonntagspozession in Heilbad Heiligenstadt nahmen dieses Jahr ca. 7000 Personen teil. Der Anreiseverkehr als auch Abreiseverkehr vollzog sich geordnet und ohne Störungen. Durch die rechtzeitige Beschilderung der betroffenen Verkehrsflächen kam es zu nahezu keinen Beeinträchtigungen durch parkende Fahrzeuge. Einzelne Pkw mussten jedoch umgesetzt werden. Die Prozession begann pünklich um 14:00 Uhr und verlief inklusive der Abschlussandacht störungsfrei. Die Abschlussandacht endete gegen 15:30 Uhr

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