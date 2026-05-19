Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: "Warten = Leben" - Polizei und Verkehrswacht setzen Zeichen für mehr Verkehrssicherheit

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Kreis (ots)

Kreis Borken - Die Polizei startet gemeinsam mit der Verkehrswacht Borken eine neue Präventionskampagne für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. An besonders gefährlichen Querungsstellen werden künftig gut sichtbare Piktogramme mit dem Schriftzug "Warten = Leben" aufgebracht.

Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmende direkt vor Ort auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen und für mehr Vorsicht beim Überqueren von Straßen zu sensibilisieren.

Die Piktogramme werden in zwei Varianten eingesetzt:

An Ampelanlagen ergänzt ein rotes Ampelmännchen mit Herz den gelb markierten Schriftzug. Damit erinnert die Polizei daran, rote Ampeln zu beachten und Straßen erst bei Grün zu überqueren. Hintergrund der Maßnahme ist die hohe Zahl potentieller Gefahren an stark frequentierten Kreuzungen und Querungen: Wer bei Rot die Straße überquert, begibt sich in eine oft unübersichtliche Verkehrssituation mit Risiken aus mehreren Richtungen. Erst bei Grün besteht die größtmögliche Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer.

Eine zweite Variante ohne Ampelsymbol wird insbesondere an Querungen von Landstraßen aufgebracht - vor allem dort, wo Wirtschaftswege die Fahrbahn kreuzen. Anlass hierfür sind mehrere schwere Verkehrsunfälle im Kreis Borken, bei denen insbesondere Pedelec-Fahrende beim Überqueren von Landstraßen verletzt wurden oder ums Leben kamen.

Mit der klaren Botschaft "Warten = Leben" möchten Polizei und die Kooperationspartner verdeutlichen: Wer sich einen Moment Zeit nimmt und aufmerksam am Straßenverkehr teilnimmt, kann das Risiko schwerer Verkehrsunfälle deutlich reduzieren.

Nach dem Auftakt in Ahaus sollen die Piktogramme künftig im gesamten Kreisgebiet eingesetzt werden.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, aufmerksam zu fahren, Verkehrsregeln einzuhalten und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, Leben zu schützen.

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