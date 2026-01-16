POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste 13-Jährige zurückgekehrt-Rücknahme der Ö-Fahndung
Aalen (ots)
Winnenden: 13-Jährige zurückgekehrt
Die seit Donnerstagmorgen vermisste 13-Jährige ist aufgefunden. Das Mädchen kehrte in der Nacht auf Freitag zu Verwandten zurück. Sie ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Presse wird gebeten, die Bilder nicht mehr zu verwenden und sie von den Medienportalen zu nehmen.
