POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisste 13-Jährige zurückgekehrt-Rücknahme der Ö-Fahndung

Aalen (ots) - Aalen: Über Fuß gefahren Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Lenkerin eines schwarzen PKW - vermutlich eines VW Golf - im Parkhaus beim Krankenhaus einem 75-jährigen Mann über den Fuß. Die Fahrerin hielt kurz an, sprach den Mann an und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf die Fahrerin nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 ...

