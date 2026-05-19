Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Geparktes Fahrzeug angefahren/ Verursacher flüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Herzog-Adolph-Straße;

Unfallzeit: 18.05.2026, zwischen 07.00 Uhr und 21.30 Uhr;

Am Montag kam es zu einer Unfallflucht in Isselburg: Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte einen am Straßenrand geparkten Wagen. Der schwarze Toyota stand zwischen 07.00 Uhr und 21.30 Uhr an der Herzog-Adolph-Straße. Der Unbekannte beschädigte den Wagen hinten rechts und flüchtete von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet den Unfallverursacher oder Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich bei dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

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