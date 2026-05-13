Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand an Wirtschaftsgebäude - Polizei ermittelt zur Ursache

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 13.05.2026, kam es gegen 10:35 Uhr an der Nenndorfer Straße in Papenburg zu einem Brand an einem Wirtschaftsgebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache der an ein Wohnhaus angrenzende Teil einer freistehenden Scheune mit angebauter Garage in Brand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Aschendorf und Papenburg waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand löschen.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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