Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 02:22 Uhr an der Friederikenstraße in Papenburg zu einem Einbruch in eine Spielhalle.

Bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brach im Inneren mehrere Spielautomaten auf. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Zeugin beobachtete gegen 02:30 Uhr eine Person, die vom Bereich der Spielhalle kommend in Richtung der Straße "Feilings Goarden" lief. Aufgrund der Beleuchtung durch eine Straßenlaterne konnte sie die Person erkennen.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

schlanke bis sportliche Statur

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zum Täter geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell