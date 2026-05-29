Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtasche aus Pkw entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 25.05.2025, 16:30 Uhr - 17:00 Uhr

Am Montagnachmittag, den 25.05.2026, parkte eine 71jährige Frau, gegen 16:30 Uhr, ihren Pkw in der Straße -Alte Stadtgärtnerei- in Einbeck. Als sie gegen 17:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Täter, einen unbeobachteten Moment genutzt hatte, um ihre im Fußraum befindliche Handtasche zu entwenden. Zum Entsetzen der Einbeckerin hatte diese auch noch vergessen, den Pkw zu verschließen. In der Handtasche befand sich ein Portemonnaie mit sämtlichen Ausweisdokumenten sowie eine größere Summe an Bargeld. Insgesamt ist der Dame ein Schaden von ca. 1500,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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