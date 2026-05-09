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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Weilerbach (ots)

Am Freitagnachmittag krachte es in der Hauptstraße in Weilerbach. Zu dem Unfall kam es gegen 16:30 Uhr, als eine 23-jährige Autofahrerin mit ihrem Ford auf das Fahrzeug einer 27-Jährigen auffuhr, die verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Durch den Aufprall wurde die vorausfahrende Fahrzeugführerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie waren in der Folge nicht mehr fahrbereit. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich die Schadenssumme auf mindestens 9.000 Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.|pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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