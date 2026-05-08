PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg: 1.FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend hatte der 1. FC Kaiserslautern die Mannschaft der Arminia Bielefeld zu Gast. Insgesamt 48.183 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten das Abendspiel im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich rund 3.000 Fans aus Bielefeld. Die Roten Teufel konnten das Match mit 2:0 für sich entscheiden und die drei Punkte in Kaiserslautern behalten.

Die Polizei sorgte für eine reibungslose An- und Abreise der Fußballfans. Aufgrund der hohen Zuschauerzahl musste der 11 Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Fußballabend ohne herausragende Vorkommnisse. Die Einsatzkräfte mussten vereinzelt aufgrund von Körperverletzungs- und Diebstahldelikten einschreiten.

Wir bedanken uns bei allen Fans für ihr Fairplay im und außerhalb des Stadions und wünschen eine gute Heimreise. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:59

    POL-PDKL: Passantin stört mutmaßlichen Autoknacker

    Kaiserslautern (ots) - Eine 26-Jährige verhinderte am Donnerstagnachmittag möglicherweise einen Autoaufbruch in der Altenwoogstraße. Gegen Viertel vor fünf beobachtete sie eine Person, die sich unweit des Messeplatzes an einem Transporter zu schaffen machte. Als sie den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Offenbar schritt die Frau noch rechtzeitig ein, denn die hinzugerufene Streife fand keine Hinweise, dass der ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:09

    POL-PDKL: Fehlalarm: Vermeintlicher Dachstuhlbrand

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Eine Meldung über Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses legte am Donnerstagnachmittag kurzzeitig den Verkehr in der Lauterstraße lahm. Zeugen hatten um 15.20 Uhr Polizei und Feuerwehr verständigt, als sie den Qualm wahrnahmen. Die Einsatzkräfte überprüften das Gebäude. Wegen des Einsatzes einer Drehleiter musste die Straße für etwa 20 Minuten vollgesperrt ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:17

    POL-PDKL: Kennzeichen gestohlen: Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Landolfstraße (Stadtteil Hohenecken) haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag beide Kennzeichen eines Renault Masters gestohlen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren