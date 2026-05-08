Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg: 1.FC Kaiserslautern - Arminia Bielefeld

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend hatte der 1. FC Kaiserslautern die Mannschaft der Arminia Bielefeld zu Gast. Insgesamt 48.183 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten das Abendspiel im Fritz-Walter-Stadion. Darunter befanden sich rund 3.000 Fans aus Bielefeld. Die Roten Teufel konnten das Match mit 2:0 für sich entscheiden und die drei Punkte in Kaiserslautern behalten.

Die Polizei sorgte für eine reibungslose An- und Abreise der Fußballfans. Aufgrund der hohen Zuschauerzahl musste der 11 Freunde-Kreisel vor und nach dem Spiel für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Fußballabend ohne herausragende Vorkommnisse. Die Einsatzkräfte mussten vereinzelt aufgrund von Körperverletzungs- und Diebstahldelikten einschreiten.

Wir bedanken uns bei allen Fans für ihr Fairplay im und außerhalb des Stadions und wünschen eine gute Heimreise. |PvD

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