Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Passantin stört mutmaßlichen Autoknacker

Kaiserslautern (ots)

Eine 26-Jährige verhinderte am Donnerstagnachmittag möglicherweise einen Autoaufbruch in der Altenwoogstraße. Gegen Viertel vor fünf beobachtete sie eine Person, die sich unweit des Messeplatzes an einem Transporter zu schaffen machte. Als sie den Unbekannten ansprach, flüchtete er. Offenbar schritt die Frau noch rechtzeitig ein, denn die hinzugerufene Streife fand keine Hinweise, dass der Verdächtige ins Fahrzeuginnere gelangte. Die Zeugin beschrieb den Flüchtenden als etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und Sandalen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0631 369-14199 mit der Inspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell