POL-PDKL: Fehlalarm: Vermeintlicher Dachstuhlbrand

Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Freitag trieben sich Unbekannte im Hüttenweg herum, die nach Zeugenaussagen an den Griffen von geparkten Autos gezogen haben. Kurz vor 4 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei. Die Verdächtigen hatten sich bei Eintreffen der Streife bereits aus dem Staub gemacht. Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer der beiden sei ...

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