Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Fehlalarm: Vermeintlicher Dachstuhlbrand
Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Eine Meldung über Rauchentwicklung am Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses legte am Donnerstagnachmittag kurzzeitig den Verkehr in der Lauterstraße lahm. Zeugen hatten um 15.20 Uhr Polizei und Feuerwehr verständigt, als sie den Qualm wahrnahmen. Die Einsatzkräfte überprüften das Gebäude. Wegen des Einsatzes einer Drehleiter musste die Straße für etwa 20 Minuten vollgesperrt werden. Glücklicherweise konnten die Helfer schnell Entwarnung geben - es wurde kein Feuer festgestellt. Offenbar entstand der Rauch beim regulären Heizen. |kle
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