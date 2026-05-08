POL-PDKL: Kennzeichen gestohlen: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Die Suche nach einem "vergessenen" Parkplatz ist am Mittwochabend gut ausgegangen. Was war geschehen? Am Samstagnachmittag parkte ein 78-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen Skoda im Stadtgebiet - und vergaß, wo. Weil er den Wagen partout nicht mehr fand, wandte er sich am Sonntag Hilfe suchend an die Polizei. Doch auch die Beamten konnten das Auto nicht ausfindig machen. Ein Abschleppen wegen ...

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