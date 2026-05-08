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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kennzeichen gestohlen: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Landolfstraße (Stadtteil Hohenecken) haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag beide Kennzeichen eines Renault Masters gestohlen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, zugeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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