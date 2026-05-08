Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall: Wer ist schuld?

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Stadtteil Erfenbach - in der Siegelbacher Straße, Ecke Gottfried-Keller-Straße - zu einem Unfall. Um 18.05 Uhr stießen ein 23-jähriger Kleintransporter-Fahrer und der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads, die in gleiche Richtung unterwegs waren, zusammen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.150 Euro geschätzt. Die Männer blieben glücklicherweise unverletzt.

Da die beiden Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang des Unfalls machten, sucht die Polizei unabhängige Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Inspektion in der Logenstraße in Verbindung zu setzen. |kle

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