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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Letztes Heimspiel für die Saison 2025/26 auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots)

   - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion 
     Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz -

Der Anpfiff für das letzte Fußballheimspiel dieser Saison im Fritz-Walter-Stadion ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt die Gäste von Arminia Bielefeld.

Verkehrshinweise und Parken

Die Polizei rechnet mit einer hohen Verkehrsbelastung und wird daher eine Drohne einsetzen, um die Wege zu überblicken. Viele Besucherinnen und Besucher werden mit Privatfahrzeugen und Bussen anreisen, so dass entsprechende Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet werden. Zudem kann es zu kurzfristigen Straßensperrungen und damit einhergehenden Wartezeiten - sowohl vor als auch nach dem Spiel - kommen. Planen Sie für ihre An- und Abreise daher ausreichend Zeit ein.

Park and Ride nutzen

Das Parken auf dem Betzenberg ist ausschließlich den Anwohnenden mit Berechtigungsschein erlaubt. Wer sein Fahrzeug ohne Erlaubnis abstellt, muss mit einem "Knöllchen" rechnen.

Es wird empfohlen, die "Park- and Ride"-Angebote zu nutzen. Vom Parkplatz Schweinsdell an der A6, Abfahrt Kaiserslautern-Ost, und der Universität pendeln ab zwei Stunden vor Anpfiff regelmäßig Shuttle-Busse zum Stadion. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadtwerke (www.swk-kl.de).

Für die Gästefans steht der Messeplatz als Parkplatz zur Verfügung. Dieser ist von der A6 über die Abfahrt Kaiserslautern-Centrum in wenigen Fahrminuten erreichbar. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß auf den Betzenberg.

Weitere Informationen zu

An- und Abreise:https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride und https://fck.de/de/stadion/anfahrt

Baustellen: https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen sowie https://verkehr.rlp.de

Bahn: https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot

Informationen der Polizei

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent dagegen vor. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die Mehrheit der Fans, die an den Spieltagen Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem Beförderungsausschluss oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen.

Weitere Informationen rund um Fußballspiele auf dem Betzenberg haben wir für Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zusammengefasst.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine angenehme Zeit und einen spannenden Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein faires Miteinander im und außerhalb des Stadions. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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