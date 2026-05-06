Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Getankt und einfach davongefahren
Kaiserslautern (ots)
Gut 33 Liter Diesel haben Unbekannte an einer Tankstelle im Stadtgebiet gestohlen. Sie fuhren am Samstagvormittag in einem VW Passat in die Pariser Straße, zapften dort den Treibstoff, aber bezahlten diesen nicht. Stattdessen entfernten sie sich einfach, wurden dabei allerdings beobachtet. Zeugen informierten die Polizei, die nun wegen Betruges ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 65 Euro. |laa
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