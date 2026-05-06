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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

Ein 22-Jähriger war am Dienstagmittag auf dem Weg zur B270, als er am Opelkreisel aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann wollte ersten Erkenntnissen nach in den Kreisverkehr einbiegen, überfuhr diesen letztlich und kam an der Erhöhung der Bundesstraße im Gras zum Stehen. Eine Polizistin beobachtete den Unfall und leistet mit zwei Passanten Erste Hilfe. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und deshalb vorsorglich von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Es wurde abgeschleppt. Der Verkehr war durch den Unfall leicht beeinträchtigt. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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