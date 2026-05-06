Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 54-Jährige muss Führerschein abgeben

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Wert von 1,69 Promille ist am Dienstagabend eine Autofahrerin in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Frau war stadteinwärts auf der Straße Bahnheim unterwegs, als sie von der Streife überprüft wurde. Die Beamten nahmen einen erheblichen Alkoholgeruch wahr, ein Atemtest bestätigte die Vermutung: Die 54-Jährige hatte ein Ergebnis von 1,69 Promille. Die Polizisten belehrten sie zum Thema Trunkenheit im Verkehr und brachten sie zur Dienststelle. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Die Frau muss mit einer Strafanzeige rechnen. Die Ermittlungen zum Verfahren dauern an. |laa

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