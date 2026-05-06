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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: iPad aus Auto entwendet

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich Montagnacht in der Straße "Drei Linden" an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer fest, dass jemand in den VW Amarok eingedrungen ist und das darin liegende iPad gestohlen hat. Der Pkw war zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, vor dem Wohnanwesen geparkt. Aufbruchspuren wurden an dem Pkw nicht gefunden. Ob das Fahrzeug nicht verschlossen war oder die Täter möglicherweise das sogenannte "Keyless"-System überwanden, ist unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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