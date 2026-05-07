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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vergessener Parkplatz: Skoda nach Tagen wiedergefunden

Kaiserslautern (ots)

Die Suche nach einem "vergessenen" Parkplatz ist am Mittwochabend gut ausgegangen.

Was war geschehen? Am Samstagnachmittag parkte ein 78-jähriger Mann aus dem Landkreis seinen Skoda im Stadtgebiet - und vergaß, wo. Weil er den Wagen partout nicht mehr fand, wandte er sich am Sonntag Hilfe suchend an die Polizei. Doch auch die Beamten konnten das Auto nicht ausfindig machen. Ein Abschleppen wegen Falschparkens schied aus, wie die Ordnungsbehörde mitteilte. Schließlich schrieb die Polizei den Skoda zur Fahndung aus. Am Mittwochabend entdeckten Bekannte des Fahrzeughalters das Auto in der Schmiedstraße - dort stand es am Straßenrand, wo der 78-Jährige es Tage zuvor abgestellt hatte.

Die Polizei Kaiserslautern freut sich über das glückliche Ende und rät: Ein kleiner Notizzettel oder ein Handyfoto können im Alltag so manche Suche ersparen oder zumindest erleichtern. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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