PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: SUV beschädigt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Pfaffstraße gemeldet worden. Wie die Besitzerin des BYD Atto berichtete, hatte sie ihren Wagen gegen 8 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Fahrerseite. Vermutlich streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den grauen SUV beim Vorbeifahren und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 14:23

    POL-PDKL: Letztes Heimspiel für die Saison 2025/26 auf dem Betzenberg

    Kaiserslautern (ots) - - Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz - Der Anpfiff für das letzte Fußballheimspiel dieser Saison im Fritz-Walter-Stadion ist am Freitagabend um 18.30 Uhr. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt die Gäste von Arminia Bielefeld. Verkehrshinweise und Parken Die Polizei rechnet ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:01

    POL-PDKL: Unfall beim Opelkreisel

    Kaiserslautern (ots) - Ein 22-Jähriger war am Dienstagmittag auf dem Weg zur B270, als er am Opelkreisel aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann wollte ersten Erkenntnissen nach in den Kreisverkehr einbiegen, überfuhr diesen letztlich und kam an der Erhöhung der Bundesstraße im Gras zum Stehen. Eine Polizistin beobachtete den Unfall und leistet mit zwei Passanten Erste Hilfe. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 11:59

    POL-PDKL: 54-Jährige muss Führerschein abgeben

    Kaiserslautern (ots) - Mit einem Wert von 1,69 Promille ist am Dienstagabend eine Autofahrerin in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Frau war stadteinwärts auf der Straße Bahnheim unterwegs, als sie von der Streife überprüft wurde. Die Beamten nahmen einen erheblichen Alkoholgeruch wahr, ein Atemtest bestätigte die Vermutung: Die 54-Jährige hatte ein Ergebnis von 1,69 Promille. Die Polizisten belehrten sie zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren