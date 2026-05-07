Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: SUV beschädigt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch aus der Pfaffstraße gemeldet worden. Wie die Besitzerin des BYD Atto berichtete, hatte sie ihren Wagen gegen 8 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Fahrerseite. Vermutlich streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer den grauen SUV beim Vorbeifahren und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

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