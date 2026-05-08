Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto abgeschlossen? Verdächtige Personen im Stadtteil Erzhütten

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag trieben sich Unbekannte im Hüttenweg herum, die nach Zeugenaussagen an den Griffen von geparkten Autos gezogen haben. Kurz vor 4 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei. Die Verdächtigen hatten sich bei Eintreffen der Streife bereits aus dem Staub gemacht.

Es soll sich um zwei Männer gehandelt haben. Einer der beiden sei groß und dunkel gekleidet gewesen, der andere habe einen grauen Kapuzenpullover getragen. Möglicherweise waren sie in einem blauen Pkw unterwegs.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0631 369-14299 bei der Inspektion in der Logenstraße zu melden. Die Polizei weist darauf hin, Fahrzeuge stets sorgfältig abzuschließen. Oft nutzen Täter günstige Gelegenheiten und suchen gezielt nach unverschlossenen Autos. Bereits einfache Vorsichtsmaßnahmen können helfen, Diebstähle zu verhindern. |kle

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