Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 30-Jährige fährt berauscht E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Samstag mit einem E-Scooter in der Pariser Straße unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Während der Verkehrskontrolle äußerte die Fahrerin zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbracht einen Wert von 0,78 Promille. Die Frau muss sich nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz und Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. |pvd

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