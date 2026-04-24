Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher verursacht Unfall und flüchtet von der Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein jugendlicher Autofahrer hat am Freitagvormittag, 24. April, auf dem Weißdornweg in Paderborn einen Unfall verursacht und ist im Anschluss geflüchtet. Die Polizei stellte ihn kurz darauf in der Nähe an der Driburger Straße. Einige Umstände des Unfalls sind noch unklar.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 09.35 Uhr, dass ein BMW mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt sei und nun auf einem angrenzenden Parkplatz stehen würde. Der jugendliche Fahrer sei daraufhin ausgestiegen und in Richtung der Driburger Straße davongegangen, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Ein ebenfalls jugendlicher Beifahrer befände sich noch beim verunfallten BMW.

Die eingesetzten Polizeikräfte entdeckten dann auch einen 16-jährigen Jugendlichen am verunfallten Auto. Bei dem Paderborner handelt es sich vermutlich um den Beifahrer. Den vermeintlichen Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten schließlich wenig später an der Driburger Straße. Der 17-jährige Paderborner bestritt in einer ersten Einlassung, den BMW gefahren zu haben. Einen Führerschein besitzt er nicht. Der 17- und der 16-Jährige blieben unverletzt. Auf den vermeintlichen Fahrer kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.

Woher das Auto stammt, ist dabei noch Teil der laufenden Ermittlungen. Das am BMW angebrachte Kennzeichen gehört nicht zu dem Fahrzeug. Neben dem Auto, das abgeschleppt werden musste, wurden ebenso ein Verkehrsschild sowie zwei Bäume beschädigt. Ob auch ein auf dem Parkplatzgelände abgestellter VW Touran und ein Nissan Leaf durch den Unfall beschädigt wurden, ist ebenso Teil der Ermittlungen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.

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