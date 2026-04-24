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Polizei Paderborn

POL-PB: Frau attackiert Mischlingshund - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Bereits am Freitag, 20. März, kam es auf dem Westphalenweg in Paderborn-Schloß Neuhaus zu einer Attacke auf einen Mischlingshund. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 89-jährige Frau war mit dem Hund, der einer 64-jährigen Bekannten gehörte gegen 09.00 Uhr unterwegs, als ihr eine Frau mit einem schwarzbraunen Schäferhund entgegenkam. Als sich beide Tiere beschnupperten ging die unbekannte Hundehalterin dazwischen, trat den Hund der 89-Jährigen mehrfach gegen den oberen Vorderlauf und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die 64-jährige Besitzerin musste mit dem Mischling schließlich zu einem Tierarzt. Die Frau mit dem Schäferhund soll zwischen 35 und 40 Jahre alt sowie schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Frau geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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