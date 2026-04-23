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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Mittwoch, 22. April, zwischen 12.00 Uhr, und 16.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Robert-Schumann-Weg in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür, um in die Wohnung zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeit und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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