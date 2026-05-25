Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Betrunkener Autofahrer mit beschädigtem Auto angehalten. Unfallstellen gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag (25.05.2026) um 06.10 Uhr rief ein Anwohner aus der Bauernschaft Unterberg II in Beckum die Polizei an. Er teilte mit das ein grauer Nissan X-Trail vor seinem Haus gewesen sei. Der Fahrer sollte alkoholisiert und in Richtung Herzfeld weitergefahren sein. Polizisten konnten das Auto kurz vor der Grenze nach Herzfeld anhalten. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Beckum. Dieser hatte sich das Auto ohne das Wissen des Eigentümers an der Uhlandstraße in Beckum genommen. Die Angaben des Zeugen passten. Der Mann war betrunken. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Fahrzeug fanden sich mehrere frische Beschädigungen die noch keinem Unfall zugeordnet werden konnten. Zeugen denen Unfallstellen auffallen oder die einen Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Nissan X-Trail beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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