POL-WAF: Ennigerloh. Polizeieinsatz an der Neubeckumer Straße

Warendorf (ots) - Am Freitag (22.05.2026) um 14.30 Uhr meldeten Zeugen auf der Milter Straße zwischen Milte und Warendorf ein Auto das in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Polizisten konnten das Fahrzeug in Warendorf anhalten und kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um eine 47-Jährigen aus Unna. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Die zunächst von dem Mann ...

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