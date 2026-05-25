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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Polizeieinsatz an der Neubeckumer Straße

Warendorf (ots)

Am 24.05.2026 kam es gegen 21.06 Uhr zu einem Polizeieinsatz an der Neubeckumer Straße in Ennigerloh. Im Rahmen einer Eigengefährdungslage konnte der Störer durch angeforderte Spezialkräfte in Gewahrsam genommen werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bürger.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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