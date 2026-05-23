Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unter Drogeneinfluss mit nicht versichertem E-Roller in den Graben gefahren

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.05.2026, um 09.05 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen in Schlangenlinien fahrenden E-Roller auf der Heessener Straße in Ahlen. Noch vor Eintreffen der Polizei fuhr der 49-jährige Fahrer aus Hamm in den dortigen Straßengraben. Hierbei blieb er unverletzt. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugführers ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Daher wurde dem Mann aus Hamm eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde festgestellt, dass der E-Roller nicht versichert und an diesem technische Änderungen vorgenommen wurden. Durch diese Manipulationen wurde die Fahrzeugart derart verändert, dass nunmehr grundsätzlich eine Fahrerlaubnis zum Führen dieses Fahrzeugs erforderlich gewesen wäre. Im Besitz einer solchen war der 49-jährige Hammer ebenfalls nicht. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet und der E-Roller sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell