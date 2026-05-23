Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 23.05.2026, um 16.40 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Sassenberg mit einem BMW in Füchtorf den Zubringer von der B475 kommend in Fahrtrichtung Ravensberger Straße. Hier beabsichtigte er nach links in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtberechtigtem 61-jähriger Mann aus Halle (Westf.), der die Ravensberger Straße mit einem Motorrad befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Er wurde nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Münster gebracht. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro. Durch die Feuerwehr wurden ausgelaufene Betriebsstoffe aufgenommen und die Unfallstelle abgesichert.

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