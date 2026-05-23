Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Einbruch in Einfamilienhaus mit hohem Gebäudeschaden

Warendorf (ots)

In der Zeit vom Montag (04.05.2026) 10 Uhr bis Freitag (22.05.2026) 10 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Schmalen Gasse in Oelde ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude, in dem zur Zeit Renovierungsarbeiten stattfinden. Durch die Unbekannten wurden unter anderem Armaturen und eine Duschwanne aus einem Badezimmer entwendet. Da die Leitungen unter Wasserdruck standen lief das Wasser anschließend durch das gesamte Gebäude. Der Keller des Hauses wurde durch die Feuerwehr Oelde leergepumpt. Der Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, könnte aber bei circa 100.000 Euro liegen. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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